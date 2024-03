Bivacco Camardella Ritorna la ’Ski Cup’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sabato prossimo, 16 marzo, a La Thuile in Valle D’Aosta, si tiene la seconda edizione della ’Real Estate Ski Cup - Trofeo Edoardo’, gara di sci organizzata da ’Progetto Cmr’ – società di progettazione integrata che nel 2024 celebra 30 anni – in memoria di Edoardo, giovane maestro di sci travolto da una slavina il 30 novembre 2019 sul Monte Bianco. Organizzato con il patrocinio del Comune di La Thuile e delle Funivie Piccolo San Bernardo - con la partnership di AbitareIn, Brioschi Sviluppo Immobiliare, Carter & Benson, Ceramica Sant’Agostino, Coiver Group, Dils, Ediltecno Restauri, Granitech, Liuni - il trofeo è aperto agli appassionati sciatori di ogni età. Il ricavato della gara servirà per coprire i costi di manutenzione del, voluto da famiglia e amici del giovane maestro ...