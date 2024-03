(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – Nuovo massimo storico anche del, che in parallelo al rally dell’oro ha brevemente superato70.000– con un picco che fissa il nuovo massimo a 70.170– per poi ritracciare e moderare i rialzi a circa l’1% a 68.509in serata. Gli ultimi scatti giungono dopo le indicazioni bivalenti dai dati sul mercato del lavoro Usa di oggi, che hanno alimentato le ipotesi di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a giugno. A febbraio nell’economia statunitense sono stati creati 275.000 nuovi posti di lavoro, più del previsto, ma al tempo stesso il tasso di disoccupazione è leggermente risalito al 3,9%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Bitcoin sfonda quota 64.000 $. Borse Ue poco mosse - Tokyo aggiorna i record. In settimana occhi sul Congresso del Partito comunista cinese, le decisioni della Bce per i tassi e il «Super Tuesday» negli Usa. A Milano vola Diasorin, bene ... (ilsole24ore)

Bitcoin sfonda quota 65.000 $. Borse Ue poco mosse - Tokyo aggiorna i record. In settimana occhi sul Congresso del Partito comunista cinese, le decisioni della Bce per i tassi e il «Super Tuesday» negli Usa. A Milano vola Diasorin, bene ... (ilsole24ore)

Bitcoin sfonda quota 70.000 dollari, è ancora record: Roma, 8 mar. (askanews) – Nuovo massimo storico anche del Bitcoin, che in parallelo al rally dell’oro ha brevemente superato quota 70.000 dollari – con un picco che fissa il nuovo massimo a 70.170 dol ...askanews

Perché oro e Bitcoin viaggiano insieme sui massimi: Quello che so sui mercati finanziari e l’economia l’ho imparato lavorando per una delle principali Sim di Piazza Affari, le società che comprano e vendono i titoli in Borsa per i grandi investitori. L ...repubblica

Bitcoin oltre $69.000, straccia tutti i record della storia. Poi, il bagno di sangue: Bitcoin sull'ottovolante nelle ultime ore. La correzione improvvisa si è tradotta in "liquidazioni a cascata".finanzaonline