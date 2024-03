Bimbo di 5 anni ferito da una bomba a Gaza operato al San Gerardo di Monza | “Operazione complessa | ora sta bene”

Il bimbo di due anni torturato e ucciso dal papà : "Trattato come un oggetto". torturato per giorni, fino alla morte, dal suo papà . Mehmet, 2 anni e 5 mesi, è morto a maggio del 2019 dopo atroci sofferenze. Ad accanirsi sul suo corpo è ... (today)

Guida senza patente con la gamba ingessata - travolge e uccide un bimbo di 11 anni : ridotta a 5 anni la pena. In secondo grado di giudizio è stata ridotta a 5 anni e 4 mesi la pena per Nour Amdouni, accusato di aver investito e ucciso il bimbo di 11 anni Mohanad ... (fanpage)

“È morto per colpa loro”. Bimbo di 11 anni ritrovato senza vita durante un party con gli amichetti. Bimbo di 11 anni muore durante il pigiama party : tutta colpa del social. La famiglia di questo ragazzino ha messo in guardia gli altri genitori di tutto il ... (caffeinamagazine)

Ferito in un bombardamento a Gaza, Bimbo salvato a Monza: E' stato salvato con un complesso intervento di ricostruzione cranica all'ospedale San Gerardo di Monza un bambino di cinque anni che era rimasto gravemente ferito in un bombardamento lo scorso dicemb ...ansa

