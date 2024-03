Bimbi “ustionati” dopo messa delle Ceneri nel Trapanese | arrivati risultati analisi | “Usata sostanza dal PH eccessivamente alto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ustioni e reazioni allergicheun rituale in chiesa. Il 14 febbraio 2024, in occasione della, alcuni fedeli partecipano alla funzione a Castelvetrano, nel. Il parroco, anziché mettere, come da tradizione, la cenere sul capo dei parrocchiani, la mischia con l’acqua facendo un segno della croce sulla fronte dei parrocchiani. Una benedizione inedita che in poche ore, come raccontato su Fanpage.it, scatena sulla pelle di adulti e bambini una reazione allergica con bruciori e macchie diffuse. Provocando lo spavento dei genitori e spingendo il parroco a rivolgersi direttamente a un avvocato. Ora ichimiche, come fatto sapere dallo stesso don Giacomo Putaggio, hanno finalmente chiarito le cause ...