Bimbi di 1 e 5 anni intossicati dalla cocaina dopo il weekend a casa del papà | Dj 44enne a processo

Parcheggi rosa gratis per due ore. Riservati a donne in gravidanza e genitori di bimbi fino a due anni. MONTOPOLI Gli stalli dei Parcheggi del comune di Montopoli si colorano di rosa . Nelle ultime settimane nelle aree di sosta del territorio comunale hanno ... (lanazione)

In Africa per aiutare i bimbi vittime di guerra - Luca muore in moto a 35 anni : “Nessuno lo dimenticherà”. Luca Falcon, 35enne veronese fondatore di una associazione che raccoglie e ricondiziona protesi ortopediche da donare in particolare ai bambini Africani ... (fanpage)