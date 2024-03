Biden rilancia la proposta di una tassa minima del 25% per i miliardari | “Oggi pagano meno di un insegnante o un infermiere”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Joeladi un’imposta del 25% sulle grandi ricchezze. “In America ci sono 1.000. Sapete qual è l’aliquota fiscale federale media per questi? 8,2%. Moltodi quanto paga la stragrande maggioranza degli americani”, ha detto il presidente Usa nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, sottolineando che “nessuno dovrebbe pagare un’aliquota fiscale inferiore a quella di un, di un operatore sanitario o di un“. Ecco perché, ha spiegato, “ho proposto unadel 25% per i. Solo il 25%. Ciò consentirebbe di raccogliere 500 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Immaginate cosa potrebbe fare ...

Israele-Hamas - Biden rilancia i negoziati : «Lavoriamo a una tregua di 6 settimane». I capi di Cia e Mossad di nuovo al Cairo per trattare. «Gli Stati Uniti stanno lavorando ad una tregua nei combattimenti tra Israele e Hamas di almeno sei settimane tale da permettere il rilascio degli ostaggi e ... (open.online)

Jorit e la polemica sul selfie con Putin : “Lungi da me elogiare Putin” poi rilancia “ma il bacio tra Meloni e Biden”: Dopo le polemiche su Jorit e il suo selfie con Putin, l'artista rilancia con il caso del recente scatto del bacio tra Biden e Giorgia Meloni ...ilriformista

Biden all'attacco di Trump. Il discorso al Congresso apre una rissosa campagna elettorale: "La libertà e la democrazia sono sotto attacco". Lìnquilino della Casa Bianca tira in ballo 13 volte il suo predecessore e rilancia il sostegno a Kyiv: "Non ce ne andremo”. Immigrazione, aborto, Israe ...ilfoglio

Il discorso di Biden sullo stato dell’Unione, tra rilancio dell’economia e attacchi a Trump: Biden ha parlato di una missione militare d’emergenza sulla costa di Gaza, ha proposto un aumento delle tasse per aziende e miliardari e ha rilanciato l’allarme sul rischio per la democrazia ...quifinanza