Biden punta a vietare l’imitazione della voce tramite intelligenza artificiale

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Durante il discorso sullo stato dell’Unione tenuto ieri sera, il Presidente degli Stati Uniti Joeha espresso il desiderio di “vocale”, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione arriva in un momento in cui le tecnologie di(IA) stanno diventando sempre più sofisticate, tanto da essere in grado di replicare con sorprendente accuratezza le voci di persone reali. L’attenzione del Presidenteverso questa tematica sembra essere stata scatenata da recenti episodi in cui sono state utilizzate chiamate automatizzate che sfruttavano una clonazione vocale IA del Presidente stesso. Queste chiamate miravano a persuadere gli ...

Guerra Ucraina Russia, news. Usa: "Rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore". LIVE: Così Donald Trump, su Truth Social, attacca Joe Biden, che nel suo discorso sullo stato dell'Unione ha ricordato le parole con cui l'ex presidente ha incoraggiato Vladimir Putin ad attaccare Paesi ...tg24.sky

Biden non dimentica il vecchio adagio “It‘s the economy, stupid”. Scrive l’amb. Castellaneta: Nella settimana in cui Trump ha messo in cassaforte la candidatura per il Partito repubblicano, la grande sorpresa arriva da Biden ...formiche

Biden all’attacco nello Stato dell’Unione: Ma, avendo puntato su toni da campagna elettorale, Biden ha parlato soprattutto di aborto, diritti delle donne, economia. E lo ha fatto con accenti populisti: più tasse su imprese e miliardari, sgravi ...corriere