Biden meglio del previsto | il discorso piace alla stampa e manda in tilt il social di Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’ un vecchio artificio della retorica politica, demonizzare l’avversario, ricettacolo di tutti i mali, senza mai nominarlo. Joelo utilizza, nelsullo stato dell’Unione che pronuncia davanti al Congresso riunito in sessione plenaria, con inattesa lucidità e ormai rara efficacia. Dietro di lui, la vice-presidente Kamala Harris, accanto allo speaker della Camera, Mike Johnson, assume le funzioni di ‘prima cheerleader’: si alza in piedi a dettare gli applausi dei democratici, ripetuti. I repubblicani, alcuni dei quali sfidano la ritualità dell’occasione indossando berretti Maga, per lo più contestano e rumoreggiano. Il vero controcanto al presidente lo tenta suiil loro boss, ma il fact checking in diretta ‘minuto per minuto’ di Donaldnasce male: il sistema va ine ...