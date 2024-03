Biden io non sono come Trump | rifiuto vendetta e rancore

(Di venerdì 8 marzo 2024) "La mia vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia. Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l'America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Per rispettare tutti. Per dare a tutti una possibilità giusta. Per non dare all'odio un porto sicuro. Ora alcune persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento,e punizione. Quello nonio". Lo dichiara Joenel discorso sullo Stato dell'Unione riferendosi a Donald, secondo le anticipazioni della Casa Bianca.

Gli Usa costruiranno un molo “umanitario” al largo di Gaza - la sfida di Biden : «Aiuti urgenti - non possiamo aspettare Israele». Un molo temporaneo al largo della costa di Gaza da cui distribuire in modo più massiccio e spedito gli aiuti umanitari di cui la popolazione palestinese ha ... (Leggi)

Biden - chi è contro l'aborto non conosce potere delle donne. Chi si oppone al l'aborto "non ha nessun'idea del potere delle donne ". Lo dirà Joe Biden questa sera nel suo discorso sullo Stato dell'Unione di cui la Casa ... (Leggi)

Biden, il discorso dello Stato dell'Unione: «Rifiuto vendetta e rancore, io non sono come Trump»: E lo abbiamo fatto. Non fa notizia, ma in migliaia di città e paesi il popolo americano sta scrivendo la più grande storia di ritorno mai raccontata». Lo dichiara Joe Biden nel discorso dello Stato ...ilmessaggero