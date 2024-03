Biden | democrazia e libertà a rischio

(Di venerdì 8 marzo 2024) 7.00 "Era dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile che lae lanon erano mai state sotto attacco qui in patria come lo sono oggi. Ciò che rende raro il nostro momento è che lae lasono sotto attacco sia in patria che all'estero, nello stesso momento". Così il presidente americano Joenel discorso sullo stato dell'Unione. Poi il duro attacco a Trump: "Sottomesso a Putin". E un monito a Mosca: "Io non mi tirerò indietro".

