(Di venerdì 8 marzo 2024)

Stati Uniti - risoluzione Onu per la tregua a Gaza. Biden cambia rotta : nessuno tocchi Rafah. Cambio di rotta netto da parte degli Stati Uniti e, dunque, della gestione del Presidente Biden . Per la prima volta gli USA hanno sostenuto l’appello al ... (quifinanza)

«Uncommitted». In Michigan un’onda di 100mila schede «non schierate» per chiedere a Biden di cambiare linea su Gaza. Joe Biden e Donald Trump proseguono senza scossoni la loro corsa verso la nomination ufficiale a candidati presidente degli Usa rispettivamente tra i ... (open.online)

Militare Usa arrestato per aver venduto segreti americani alla Cina in cambio di 42 mila dollari: Militare Usa arrestato per aver venduto documenti alla Cina in cambio di 42 mila dollari, tra i quali il piano degli Stati Uniti in caso di attacco cinese a Taiwan.lettera43

Biden cambia stile e linguaggio, per difendere l'America da Trump: Davanti al Congresso non ha esitato a dire che con il tycoon sono in gioco le libertà personali degli americani e il governo democratico degli Stati Uniti ...huffingtonpost

Cosa cambia per le big tech dopo il DMA E quale sarà l’impatto dell’AI a livello globale: Notizie dal futuro, la rubrica di Paola Pisano, professore associato di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino e già Ministro dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione.startupitalia.eu