Biden avverte il Congresso | “Putin non si fermerà all’Ucraina”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Presidente degli Stati Uniti Joesi è armato di voce grossa, ha vestito gli abiti del leader forte, sicuro di sé, aitante ed è salito sul palco, ha raggiunto il microfono ed ha parlato ininterrottamente per circa un’ora e mezza. Ucraina, Gaza, Cina, economia, sanità, aborto, fecondazione in vitro, questi gli argomenti principali L'articolo proviene da Il Difforme.

Biden all’attacco di Trump, lo stato dell’Unione diventa campagna elettorale: L’analisi. Senza mai nominare il suo avversario repubblicano, il presidente Usa trasforma l’intervento alle Camere nel primo colpo della sfida iniziata ...repubblica

Biden accusa Trump di volersi 'sottomettere' a Putin: "Le parole di Trump sull'Alleanza sono pericoloso e inaccettabili", ha tuonato Biden. E negli Stati Uniti, ha avvertito, i valori democratici sono sotto attacco. "Era dai tempi del presidente Lincoln ...ansa

Biden, ultimo discorso sullo Stato dell’Unione: il presidente non cita Trump e parla di aborto e democrazia. “L’età Contano le idee”: “Se qualcuno in questa stanza pensa che Putin si fermerà in Ucraina, vi posso assicurare che non lo farà”, ha detto Biden. “Il mondo ci guarda – ha avvertito, concludendo: “Non ci inchineremo. Non mi ...ilfattoquotidiano