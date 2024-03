Biden annuncia la costruzione di un porto per aiuti via mare e chiede a Israele di aumentare i varchi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Untemporaneo sulla costa di Gaza per consentire la consegna diumanitari su larga scala. Un impegnoto da Joein chiusura del discorso sullo stato dell’Unione di questa notte. L’urgenza secondo la Casa Bianca è data dal fatto che l’attuale mancanza di cibo e farmaci sta mettendo in pericolo 2,3 milioni di palestinesi sul territorio. «Non stiamo aspettando gli israeliani. Questa è una decisione che deve ribadire la leadership americana», aveva dichiarato ieri un funzionario di Washington. Serpeggia infatti nell’opinione pubblica la frustrazione per quello che è considerato l’ostacolo imposto dagli israeliani alle consegne massive via terra.durante il discorso ha infatti ribadito la necessità checonsenta il passaggio di più convogli. Il ...

