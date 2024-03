Biathlon | l’Italia dà spettacolo a Soldier Hollow ed è seconda in staffetta dietro la Norvegia

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA : poligono in piedi di Bionaz fatale per l’Italia - che ora insegue il podio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI Biathlon DALLE 23.00 21.24 PARTENZA A RAZZO DI ... (oasport)

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA : Johannes Boe si avvicina a Bionaz - Italia in lotta per qualcosa di importante. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI Biathlon DALLE 23.00 21.14 Johannes Boe, memore ... (oasport)