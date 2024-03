Biasin | «Inter | non scontato il risultato con l’Atletico Madrid!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fabriziosu TvPlay non dà per fatta già la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro. Mancano pochi giorni per l’. OSTACOLI – Fabrizionon dà niente per già fatto in Europa: «L’deve ancora superare l’ostacolo Atleticoin Champions League, non è. Mi aspetto una partita dura e che Simeone torni al suo “vecchio” Cholismo. Nel caso in cui dovesse approdare ai quarti il cammino sarebbe tutt’altro che facile visto che ci sono squadre fortissime come il Bayern Monaco di Kane, il Realdi Vinicius e Bellingham, il Manchester City di Haaland e il PSG di Mbappé».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...