Biasin | «Inter e Bologna | che livello di gioco! Oggi le migliori»

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha parlato della partita tra. Il giornalista non ha dubbi suldidelle due squadre in questo momento. GRANDE PARTITA ? Fabrizioa Radio Sportiva: «Se dovessimo valutare solo i risultati e iladInzaghi non ha rivali. Ma il premio a Thiago Motta ci sta e va a finire in mani degne. Peraltro, ilarriva con ottimi risultati. Si sfidano sabato due squadre che adistanno facendo vedere delle cose molto egregie».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) ...

