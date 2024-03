“Bestemmie e pugni sul tavolo” Follia al Grande Fratello | Perla fugge in lacrime | il concorrente è furioso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024), l’inquilino ancora nella bufera. Ormai il giovanemilanese, tra gli ultimi ad entrare, è diventato uno dei protagonisti all’interno della Casa. In poco tempo è riuscito a mettersi in mostra non solo perchè è indiscutibilmente un bel ragazzo, ma anche e soprattutto per il suo carattere. Sfrontato e per nulla intimidito si è addirittura scagliato contro Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Tuttavia a colpire il pubblico sono stati anche alcuni suoi comportamenti decisamente sopra le righe. E non parliamo di video o messaggi social condivisi anni fa e che hanno fatto scandalo (leggi articolo sotto, ndr), ma di quello che combina all’interno del reality. In più di un’occasione è stato beccato mentre proferiva parole o imprecazioni che hanno fatto gridare alla squalifica. E conVatiero ...