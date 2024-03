Bersani nei bar d’Abruzzo studia da federatore del nuovo Ulivo | battere le destre con l’aritmetica | poi il programma…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) La campagnaha visto mobilitato Pierluigi. Ma anche quella per la Sardegna ha visto mobilitato Pierluigi. I giornali di sinistra lo gratificano con l’appellativo di padre nobile del Pd. In realtà è l’usato sicuro che si affianca all’inconsistente Schlein. Contenti loro… Il manifesto utilizza toni quasi elegiaci riferendo del comizio di Sulmona con la segretaria dem: “L’accoglienza è molto calda, lui si definisce un «riservista dell’alternativa», sempre più a suo agio nei panni di padre nobile del centrosinistra che «non guida il carro ma lo spinge». Non lesina in metafore per spiegare il senso di questo campo larghissimo, dai 5 stelle a Renzi: «I partiti sono gli affluenti, ma il fiume è l’alternativa a questa destra. Va bene che ci siano tutti: man mano che godono imparano a stare insieme, l’appetito viene ...