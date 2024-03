Bergamo | paziente oncologica deve attendere due anni per gli esami di controllo | “Pagando 422 euro li ho fatti in due giorni”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Spesso si parla di prevenzione, ma fa sorridere (un sorriso amaro) quando questo invito così caloroso e premuroso si scontra con la realtà deidella sanità italiana. Per sottoporsi ad alcuninel pubblico possono passare mesi, addirittura, e di certo la malattia non aspetta. Ne sa qualcosa una donna malatadi, B.S., che avrebbe dovutoquasi dueper sottoporsi a 4urgenti. Non potendo, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, ha dovuto rivolgersi al sistema privato riuscendo così ad avere un appuntamento dopo 2dalla richiesta, ma a fronte di un pagamento di 422. Come riportato da ...