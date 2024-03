Bergamo in piazza contro la violenza sulle donne | «A tutte diciamo | non siete sole» - Foto e video

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’EVENTO. Manifestazioni in centro venerdì 8 marzo tra cortei, musica e danze. «Basta femminicidi, bastanelle nostre vite in ogni ambito». Le richieste d’aiuto aumentano.

Atalanta - ultimo giorno per piazzare Musso! A Bergamo il mercato non finisce mai. Lo dimostra il caso di Luis Muriel: in casa Atalanta le trattative continuano anche quando le porte del calcio mercato si chiudono. Grazie alla... (Leggi)

«La sfilata unisce Bergamo». Il duca di Piazza Pontida : «Le tradizioni sono la nostra storia - insegniamole ai giovani». L’INTERVISTA. Domenica 10 marzo la tradizionale sfilata di Mezza Quaresima, manifestazione amatissima. Ma il duca to di Piazza Pontida non è solo questo, ... (Leggi)

Bergamo - oltre mille persone in piazza contro la violenza di genere in occasione dell’8 marzo. Bergamo . Circa mille persone si sono ritrovate questa sera in piazza Pontida in occasione dell’8 marzo , contro la violenza di genere e i femminicidi. Per ... (Leggi)

La marcia su Roma e dintorni: La Fondazione Serughetti la porta, in collaborazione con l'Università di Bergamo, organizza il primo incontro della ... manovre politiche, agitazioni di piazza, figure camaleontiche e macchiette ...ecodibergamo

Bergamo in piazza contro la violenza sulle donne: «A tutte diciamo: non siete sole»: L’APPUNTAMENTO. Venerdì 8 marzo il presidio in largo Rezzara per dire basta e tenere alta l’attenzione. «Basta femminicidi, basta violenza nelle nostre vite in ogni ambito». Bergamo è tornata in piazz ...ecodibergamo

Blog: L'Europa Minor è diversa a Roma e Bergamo...: La musica è appunto quella travolgente di Gioachino Rossini, che con il “compaesano”, mi sento ormai così in questa splendida Bergamo, Donizetti compongono ... a cercare nelle tante piazzette del ...vivoperlei.calciomercato