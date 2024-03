Benvenuta Svezia! Sicurezza e libertà spostano Stoccolma dalla neutralità

(Di venerdì 8 marzo 2024) “L’ingresso dellanella Nato in un momento così delicato per la stabilità internazionale è un passo importante nel segno dellae delladei popoli. Da parte mia e della Difesa, congratulazioni e benvenuto al trentaduesimo Alleato”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato, attraverso un post sull’account X del ministero della Difesa, l’adesione ufficiale dellaall’Alleanza Atlantica, perfezionatasi ufficialmente il 7 marzo. Si conclude così l’epoca della rigidasvedese, che affonda le sue radici nell’Europa ottocentesca. A spingere verso questo capovolgimento nella postura internazionale del Paese l’invasione russa dell’Ucraina iniziata nel febbraio del 2022, che ha riconfermato ancora una volta al mondo le velleità aggressive e militaristiche ...

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia del podio: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valevole per l'ottava e p ...oasport

Svezia diventa il 32esimo membro della Nato: Il premier Ulf Kristersson: "Il Segretario Generale mi ha informato che tutti gli stati membri hanno accettato il nostro protocollo di adesione". E' il 32esimo Paese dell'Alleanza… Leggi ...informazione

Russia, giornalista condannato a sette anni di carcere: aveva criticato guerra in Ucraina: La Svezia entra ufficialmente nella Nato: è il 32esimo membro dell'Alleanza. Medvedev: Zelensky non era obiettivo di un attentato a Odessa, peccato. Sabotata ...lastampa