Benevento-Messina | sono sei i sicuri assenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è un attimo di sosta in Lega Pro perché domenica il pallone tornerà subito a roteare. Il, dopo il blitz di Potenza, ospiterà al “Vigorito” (ore 18:30) ilin un match che si preannuncia ricco di spunti interessanti. Difficile ipotizzare l’undici che sceglierà Auteri, che ha ormai abituato i tifosi giallorossi a sorprese: al momento, le uniche certezze riguardano le sicure assenze di Karic, Starita e Improta, tutti ammoniti al “Viviani” e per i quali scatterà l’automatico turno di stop poiché erano in diffida. Non sta meglio il, che arriverà nel Sannio dovendo fare i conti con le defezioni del portiere Piana, del difensore Manetta e del fantasista Emmausso, tutti e tre fuori dai giochi sempre per squalifica. Per ilrestano in diffida Paleari, ...