Benevento | inaugurato il pattinodromo ‘Miriam Castelluzzo’

Benevento, nel Sannio provincia in rosa: popolazione al femminile: Tante mimose in giro quest'oggi per la festa della donna, specie nei due terzi della provincia di Benevento in cui la maggioranza della popolazione è femminile, e ancora di più nei 13 Comuni in cui ...ilmattino

Benevento, inaugurato il pattinodromo. Malagò e Mastella: «Accoglierà i giovani»: Porta il nome di una vittima di femminicidio ma anche di una campionessa di pattinaggio. È il pattinodromo «Miriam Castelluzzo», campionessa della disciplina rotellistica ...ilmattino

Malagò inaugura nuovo pattinodromo: “Si respira energia positiva, avete lavorato bene”: “Il pattinodromo è davvero bellissimo. Questo è uno sport olimpico e attira sempre più giovani. Straordinario recupero del campo rugby in via Compagna. Bravo Clemente” Una full immersion in città ieri ...ilsannioquotidiano