Bellantone “L' Iss è il tempio della salute pubblica italiana”

(Di venerdì 8 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L'Iss è il. Nell'Istituto c'è una ricerca che si occupa di tutte le malattie umane, soprattutto di quelle più rare e complesse”. Così Rocco, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Intervistato da Rosanna Lambertucci per la rubrica “Lavien mangiando” dell'agenzia Italpress, il presidente spiega che le attività dell'Iss vanno “dalle gravi malattie neurodegenerative che colpiscono il nostro sistema centrale, alle malattie cardiache, quelle polmonari, le materie infettive, fino alle problematiche che oggi ci fanno temere per i prossimi anni in questa lotta contro le infezioni, la più urgente è l'antibioticoresistenza. Negli anni – prosegue – abbiamo usato troppo e male gli antibiotici e ...