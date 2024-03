Belen Rodriguez fidanzata? La risposta della showgirl

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 8 marzo 2024)avrebbe nuovamente voltato pagina nella sua vita sentimentale dopo l’addio a Elio Lorenzoni. Lasi starebbe vedendo da settimane con un altro uomo, ma di fronte le ripetute domande sul suo stato sentimentale ha deciso replicare in maniera originale. Il mondocronaca rosa nostrana non può non parlare di. Da quando laha messo la parola fine (forse definitivamente) alla storia con l’ex marito Stefano De Martino, si sarebbero già susseguiti due uomini nella sua vita. Eppure, nonostante la moargentina non si nasconda dalle telecamere, la sua replica sulla sua situazione sentimentale è davvero originale. Ecco cosa ha detto.è ...