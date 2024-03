Beccalossi | «Con Califano facevamo l’alba all’Autogrill | alla sua morte lasciò un biglietto per me»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Evaristo, ex fantastista dell’Inter tra gli anni Settanta e Ottanta, intervistato dal Corriere della Sera. Calciatore cult anche grazie al comico Paolo Rossi egag sui due rigori sbagliati nella stessa partita. «Tenevo i capelli lunghi per timidezza, quasi un modo per nascondermi». Una fragilità da artista: fu anche quello il punto di incontro con? «Quando ci siamo conosciuti mi disse che aveva le mie foto in carcere. Veniva a trovarmi a Brescia e voleva sempre tirare mattino, ma l’unico locale aperto era l’autogrill di Dalmine, quello sopraelevato: guardavamo le macchine che passavano fino al». E i momenti di festa? «Ogni volta, anche a distanza di pochi giorni, mi presentava una fidanzata diversa e mi diceva “Becca questa è quella giusta”. Ho saputo della suada ...