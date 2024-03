Beatrice Luzzi mette in dubbio Alessio e Anita al GF | ecco che cosa non torna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il rapporto che si è venuto a creare traOlivieri eFalsone sta generando molto sgomento sia dentro sia fuori la casa del Grande Fratello., infatti, in queste ore ha sentito il bisogno di dire la sua. Confrontandosi con Letizia Petris, la donna ha svelato quello che pensa, e non ha potuto fare a meno dire inla situazione. I dubbi disul rapporto traFalsone eOlivierinon sembra essere molto propensa a credere a questo rapporto che si è venuto a creare, in maniera così improvvisa, traOlivieri eFalsone, che stanotte sono stati in suite. Prima di dire ...

Grande Fratello 2024 - Giuseppe Garibaldi e il rimpianto per Beatrice Luzzi | Video Mediaset. Giuseppe Garibaldi nel confessionale del Grande Fratello 2024 parla di Beatrice Luzzi e non nasconde un certo rimpianto per quanto successo nella ... (Leggi)

Secondo finalista Grande Fratello - cosa dicono i sondaggi : il parere di Beatrice Luzzi. Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello , si è votato per decretare il Secondo finalista . Dopo un gioco ' piramidale' , i concorrenti al televoto per un nuovo ... (Leggi)

Grande Fratello, cosa è successo ieri sera Eliminati e nominati della puntata di giovedì: Si chiude alla quarantaduesima puntata il percorso al "Grande Fratello" di Grecia Colmenares. Dopo un ultimo confronto con Beatrice e Massimiliano, l'attrice venezuelana ...ilmattino

Grande Fratello, sorpresa per Anita e Alessio post puntata: la cena a lume di candela si trasforma in un dibattito su Beatrice: non hanno perso occasione di parlare di altro come dell’acerrima nemica Beatrice Luzzi. Tutti sanno che tra Anita e la prima finalista non scorre buon sangue e pertanto entrambe non possono fare a ...tag24

Grande Fratello, Beatrice Luzzi gela Anita Olivieri: «Non si merita per niente la finale»: L'ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni contrastanti: un mix di gioia e delusione. Gioia per tutti quei concorrenti come, ad esempio, Letizia Petris, Rosy ...leggo