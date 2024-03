Beatrice fa una confessione | “Arrivo da 5 6 anni di castità”

ATA a 1000 km dal neo marito : “Mi sento fortunata - anche se 1300 euro non bastano. Giusto avere stipendi differenziati”. La storia di Beatrice. Circa un anno e mezzo fa si è sposata e vive a distanza il matrimonio per non lasciare il lavoro da ATA. La famiglia manca ed è difficile stare lontano dai ... (Leggi)