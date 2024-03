Beach volley | Nicolai Cottafava impeccabili | sono già ai quarti! Gottardi Menegatti agli ottavi | eliminati Lupo Rossi

Beach volley - Rossi/Lupo doppio capolavoro : sono in tabellone principale nell’Elite 16 di Doha! Oggi in campo le tre coppie azzurre. Inizia bene la stagione 2024 per la coppia azzurra composta da Daniele Lupo ed Enrico Rossi che riesce a centrare la qualificazione nel primo Elite 16 e da ... (Leggi)

Beach volley - da oggi si fa sul serio! Scatta l’Elite 16 di Doha : in palio punti preziosi per la qualificazione olimpica. Dopo l’antipasto in Australia, la stagione del Beach volley entra nel vivo con l’Elite 16 di Doha, uno degli appuntamenti più importanti, da qui a giugno, per ... (Leggi)