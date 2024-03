Beach volley | doppio quinto posto per gli azzurri nell’Elite 16 di Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si ferma ai quarti di finale l’avventura delle due coppie italiane nel primo Elite 16 di Parigi: un risultato che porta tanti punti nella corsa alla qualificazione olimpica e che fortifica la posizione di Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti nel tabellone principale degli Elite 16 ma che, allo stesso tempo, lascia un pizzico di amaro in bocca per come le due coppie italiane avevano iniziato il loro cammino a. Nicolai/Cottafava si sono fermati ai quarti di finale contro i tedeschi Ehlers/Wickler, vittoriosi 2-0 al termine di un match comunque equilibrato. Dopo un avvio equilibrato, la coppia teutonica è scattata avanti 14-11 ma glisono subito tornati sotto (14-14). Il secondo break per i tedeschi è stato decisivo: Ehlers/Wickler si sono portati avanti 17-14 e poi 20-16 e la rimonta deglisi ferma a quota 18. Nel ...