Bce | tassi fermi ma Lagarde lancia un chiaro segnale su giugno | “Servono più dati”

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Banca centrale europea ha ancora una volta confermato i livelli deidi interesse nell`area euro. Ma al tempo stesso ha rivisto consistentemente al ribasso le sue previsioni di inflazione. E se il comunicato diffuso al termine del Consiglio direttivo non reca novità di rilievo rispetto alla posizione mantenuta finora - idevono restare restrittivi "tutto il tempo necessario" - nella conferenza stampa a seguito della riunione, la presidente Christinehato un messaggio abbastanza."Siamo in un processo disinflazionistico e facciamo buoni progressi". Sul ritorno dell'inflazione al valore obiettivo del 2% della Bce "siamo più fiduciosi, ma non ancora abbastanza" (per un taglio dei-ndr). "Chiaramente abbiamo bisogno di piùe ...