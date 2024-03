Bayern Monaco-Mainz 05 sabato 09 marzo 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Diverse le defezioni nei bavaresi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel momento forse peggiore della stagione, con il Leverkusen che se ne sta andando verso quel titolo che è stato loro per un decennio, ilriesce a ribaltare grazie a Kane e Mueller la sconfitta della gara di andata contro la Lazio e a guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Per la squadra di Tuchel una prestazione che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non c’è solo il Milan su De Zerbi . Il Bayern Monaco fa sul serio per l’allenatore italiano e sfida Moncada Il futuro di Stefano Pioli sulla Panchina del Milan sarà tutto da scrivere. A fine stagione ... (dailymilan)

EL - Shane Larkin è l'MVP del Round 28: mai nessuno come lui: Secondo c'è Nando De Colo a quota 16 e Mike James a quota 11. Larkin ha guidato il suo Anadolu Efes alla vittoria sul Bayern Monaco segnando 28 punti in poco più di 26 minuti di campo, con 6/9 da tre, ...pianetabasket

Su Zirkzee l’ombra del Bayern, il Milan si tiene calde altre piste: I rossoneri come è noto investiranno gran parte del budget destinato al mercato per un centravanti giovane ma dal sicuro avvenire. Il Milan non può più rimandare il colpo in attacco per diversi motivi ...notiziemilan

Lazio, Marocchino: “Immobile mal supportato”. Graziani: “Mi chiedo perché…”: Le parole sul capitano biancoceleste dei due ex calciatori durante Campioni del Mondo, trasmissione di Rai Radio Due condotta da Lollobrigida ...cittaceleste