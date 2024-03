Bayern Monaco | De Zerbi nel mirino se Xabi Alonso non accetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Spunta una nuova big europea che avrebbe nelRoberto De. Secondo la stampa tedesca, ilè pronto a irrompere nella corsa al tecnico italiano del Brighton, reduce dalla sonora sconfitta contro la Roma e in generale in un brutto momento in Premier League. I bavaresi vorrebbero arrivare a, ma se lo spagnolo non dovessere, il secondo nome sulla lista della società che darà il benservito a Tuchel a fine anno. L’allenatore italiano potrebbe liberarsi dai Seagulls con dieci milioni di indennizzo e pare piacere parecchio al ds Max Eberl. SportFace.