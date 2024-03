Baule “stupefacente” In manette straniero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio un giovane albanese di 28 anni, residente in provincia di Varese e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Durante un controllo della viabilità stradale a Castellanza, in via Palermo, fermata l’auto, i militari hanno trovato all’interno del bagagliaio posteriore della vettura, intestata e in uso all’arrestato, 2, 052 chili di marijuana. Successivamente, nella perquisizione domiciliare, i carabinieri in collaborazione con personale della Sezione Operativa, hanno trovato e sequestrato 266 grammi di marijuana, 133 grammi di hashish, 1.670 euro in contanti, 2 bilancini elettronici di precisione. Per l’albanese è scattato l’arresto.R.F.