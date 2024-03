“Basta | lo dico quello che penso” Grande Fratello | Alessio Falsone choc contro Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) . Da quando il ragazzo è entrato nella casa delun mese fa, dobbiamo ammetterlo, si è rapidamente integrato nel gruppo, facendosi amare un po’ da tutti e instaurando diverse relazioni, in particolare con Anita Olivieri. Dobbiamo dirlo, tra loro si è sviluppato un legame intenso e durante l’ultima diretta, è emerso che Edoardo, l’ex di Anita, ha deciso di porre fine alla loro relazione. >> “Non è possibile, sanno già tutto”. Anita, la sorpresa alfinisce male A questo punto, supportati da Alfonso Signorini, Anita ehanno avuto l’opportunità di passare una notte insieme in suite, cortesia della produzione, dove hanno approfondito la loro conoscenza e discusso anche di altri concorrenti. Il ragazzo ha detto alla bella Anita che Perla non è il suo tipo, ...