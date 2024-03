Basket Serie C Folgore subito ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Niente da fare. Il tanto sperato cambio di passo (e di mentalità) non c’è stata. La seconda fase del campionato diC Unica, quella decisiva per la permanenza in categoria, per laFucecchio è iniziata esattamente come era finita la prima, ossia con una sconfitta. Un sonoro ko sul campo di Ponte Buggianese contro Monsummano, che fa ancora più male perché i padroni di casa erano entrati in questa post season con gli stessi 2 punti dei biancoverdi fucecchiesi. A non cambiare, oltre al risultato finale, è stato purtroppo l’atteggiamento dei ragazzi di coach Rastelli, troppo remissivo una volta andati sotto nel punteggio. Debutto amaro con la nuova maglia, quindi, per gli ultimi arrivati Mori e Spinelli. Lainfatti ha giocato alla pari solo nel primo quarto quando, assistita da una buona mira, è riusciti a chiudere in ...