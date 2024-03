Basket | Serie A | è big match tra Virtus Bologna e Milano | Brescia difende la prima piazza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ventiduesima giornata del campionato di pallacanestro diA; ci avviciniamo sempre più alla chiusura della regular season, con tante squadre ancora in lotta per un posto al sole, ma anche ancora una lotta per la salvezza che al momento sembra restringersi a tre squadre. Ma intanto, partiamo dal bigdi giornata:contro EA7 Emporio Armani, la sfida tra le due nobili del nostro campionato di domenica alle 18.15. Che però, a dispetto dei pronostici, non hanno ‘ammazzato la concorrenza’ come si ci auspicava a inizio stagione. Nonostante tutto la sfida tra le due rimane la più appetibile per livello fisico e tecnico, e anche per avere un piccolo vantaggio psicologico in caso di confronto ai playoff. Una delle due salirà a quota 32 punti; la Germani, ...