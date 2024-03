Basket | il terzo quarto condanna la Virtus Bologna | Olympiacos di rimonta in Eurolega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sconfitta davvero brutta, soprattutto nella modalità, per laSegafredo. Al Pireo, la squadra di coach Luca Banchi perde sia partita che differenza canestri contro l’: 74-69 il finale, e ora tutta la questione del posizionamento nei playoff o play-in è da sviluppare in pieno nel gruppone a quota 17 vittorie. Kostas Papanikolaou è decisivo con i suoi 16 punti, non bastano ai bianconeri i 15 di Tornike Shengelia. Si comincia con un vero e proprio duello totale tra Belinelli e Canaan: sono loro, infatti, i grandi protagonisti della fase iniziale. Qualcosa in più arriva sul fronte bolognese, tant’è che a metàil punteggio è 6-12. Dopo il timeout televisivo arriva la reazione dell’, che pareggia i conti in buona velocità. Si va avanti con qualcosa che somiglia molto ...