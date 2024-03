Basket | Eurolega | Virtus Bologna fermata dall’Olympiacos | finisce 74-69

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Olympiacos esi sfidano nella ventottesima giornata di, in una partita terminata 74-69. Lo scontro diretto tra la quinta e la sesta classificata era una delle partite più attese dell’ultimo periodo. I greci venivano da una serie di quattro vittorie consecutive, conche aveva avuto la meglio all’andata. La vittoria dell’Olympiacos porta le due squadre a 17 successi ciascuna. Nel primo quarto di partita, lafa della pazienza la propria arma più potente. La formazione dell’Olympiacos non comunica, lasciando spazio per l’attaccoino e perdendo diversi palloni. Belinelli guida l’attacco della squadra italiana, ma anche Hackett svolge un ruolo importanti. Sul finale, Olympiacos risponde e accorcia le distanze. Al termine ...