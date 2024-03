Basilicata | Chiorazzo vede Schlein e Conte ma resta stallo | Pd ‘solo uniti si vince’**

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Il giro di incontri romani di oggi di Angelo, prima con Ellye poi con Giuseppe, a sera non ha ancora portato ad una soluzione per le regionali in Basilicata. L’imprenditore del Terzo settore nel pomeriggio, dopo indiscrezioni che davano per ritirata la sua candidatura, ha messo in chiaro che luiin campo. A quanto si riferisce,avrebbe avanzato la proposta di un nome alternativo al suo, quello di Giampiero Maruggi, coordinatore del programma del movimento che sostiene l’imprenditore lucano, ‘Basilicata casa comune’. Un nome che appare non troppo solido, tanto che c’è si sospetta sia stato fatto per essere messo da parte. Intanto a sera, dopo il confronto con, sia dal Nazareno che dai 5 Stelle viene rimarcata ...

