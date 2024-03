Barcellona-Napoli | il messaggio del club per i tifosi azzurri

A Barcellona sono preoccupati : “Calzona ha dato nuova linfa al Napoli” (Sport). Oggi il Napoli affronta il Torino di Juric. Un ottimo pre test prima della sfida di Champions contro il Barcellona , cruciale per la stagione del Napoli e per ... (ilnapolista)

Napoli, i convocati di Calzona per il Torino: assenti Ngonge e Cajuste: Calzona non fa turnover in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona. Rrahmani non è al meglio per un leggero fastidio muscolare e dovrebbe essere preservato: si scalda Ostigard. Dirige il m ...gonfialarete

Da Barcellona: "Calzona ha dato nuova linfa al Napoli": Il quotidiano spagnolo Sport elogia il Napoli dopo i recenti progressi con Calzona in panchina. Ecco quanto scrive a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona: "Francesco Calzona ha ridato nuova ...tuttonapoli

SSCN - Barcellona-Napoli, info su sicurezza e regolamento d'uso dello Stadio Lluis Companys: La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona, tra l’FC Barcelona ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le ...napolimagazine