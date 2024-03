Barcellona Napoli | altro infortunio per Xavi | la situazione

(Di venerdì 8 marzo 2024)in casacon l’impegno di Champions League con ilalle porte: ecco chi si è fermato Dopo De Jong e Pedri con il Bilbao, anche Raphinha è dovuto uscire nel primo tempo. Infatti, durante la gara contro il Maiorca di venerdì sera,ha dovuto sostituire il brasiliano con Fermin Lopez al 37?. Raphinha è stato pizzicato da un contrasto sulla caviglia e non è riuscito a continuare, uscendo quindi nella prima frazione. Seguiranno aggiornamenti in vista delin Champions League.

