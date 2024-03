Barcellona Maiorca | Xavi fa riposare un big in vista del Napoli

(Di venerdì 8 marzo 2024), tecnico del, sceglie di far rifiatare un titolare nel match contro ilvisto l’impegno europeo colSta per iniziare la sfida train Liga., consapevole dell’impegno con ilin settimana e al netto degli infortuni, è riuscito a farRobert Lewandowski, che siederà in panchina.(4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, Gündogan, Raphinha; Lamine Yamal, Marc Guiu, Joao Félix.(5-3-2): Rajkovic; Gio, Copete, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa; Darder, Samú Costa, Morlanes; Muriqi, Larín.

