”Barbie The Icon Celebration” | In occasione del 65° anniversario l’opera completa sulla bambola più famosa del mondo

WGA 2024 : Barbie - Oppenheimer - Succession e The Bear tra le nomination. Barbie svetta tra le candidature per la sceneggiatura originale della WGA 2024, in disaccordo con gli Oscar, in nomination anche Oppenheimer e le serie tv ... (movieplayer)

Film da Oscar : tornano nei The Space Cinema “Oppenheimer” - “Barbie” e “Dune”. Ogni settimana, dal 25 gennaio, gli spettatori potranno rivedere nei The Space Cinema Oppenheimer, Barbie e Dune. Nei The Space Cinema tornano due dei ... (2anews)