Barak all' ultimo respiro | Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4

(Di venerdì 8 marzo 2024) BUDAPEST (ITALPRESS) – Labatte per 4-3 ilnell'andata degli ottavi di finale di Conference League: sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest decisivo il gol dial minuto 95 dopo che i viola erano andati sotto due volte. Lasi salva così solo nel recupero dopo una partita equilibrata e giocata su un terreno reso pesante dalla pioggia. Grande merito a unbravo a sfruttare le lacune difensive degli ospiti. Passano appena due minuti e lapassa subito in vantaggio, grazie alla rete di Nzola: Kayode crossa in area proprio per l'ex Spezia, abile di testa a trovare l'angolino basso. La partita sembrerebbe in discesa per la viola, ma il, dopo uno stentato inizio, reagisce, riuscendo a ...

