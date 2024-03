Bankitalia | stereotipi anche nelle lettere di presentazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Glidi genere esistonodidei candidati ad un lavoro con le donne che vengono presentate soprattutto come diligenti e lavoratrici piuttosto che come brillanti. Lo si legge in uno studio di"Le donne nella professione economica: il ruolo del linguaggio di generedi referenze all'inizio della carriera". "I nostri risultati, si legge, rivelano significative differenze di genere nel modo in cui i candidati vengono presentati sul mercato del lavoro. Le differenze riguardanoil modo in cui vengono caratterizzatidi referenza di accademici senior. In particolare le candidate donne vengono costantemente descritte più come ...