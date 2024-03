Bambino vittima dei bombardamenti a Gaza salvato all’ospedale San Gerardo di Monza

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 8 marzo 2024) Aveva schegge da esplosione in testa ildeiche è statoal Sandi. Sta bene ildi cinque anni proveniente da, arrivato in Italia con un volo militare dall’Egitto lo scorso 9 febbraio e destinato alla Fondazione IRCCS Sandei Tintori per le ...