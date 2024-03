Bambini | vaccini e autismo | convegno choc nel teatro della parrocchia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ranica. Il volantino presenta l’evento in maniera piuttosto ‘soft’: conferenza sul tema delle vaccinazioni pediatriche e anti Covid-19, promosso dall’associazione ‘Uniamoci per la libertà’. Ma quando si scorre l’elenco degli ospiti, non è difficile intuire il tipo di posizioni che verranno espresse. Tra gli interventi previsti in scaletta, quello di un avvocato che in alcuni articoli e video sul web sembra sostenere la correlazione tra(definiti “sedicenti farmaci”) e disturbi dello spettro autistico nei. E quello di un medico radiato dall’albo, tra i fondatori di un movimento nato per cancellare la Legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale nelle scuole. L’incontro è previsto sabato 6 aprile alle 20, aldel Borgo in via Sette Fratelli Martiti a Ranica,gestito dall’oratorio. L’ingresso è ...