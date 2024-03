Balenciaga | un bracciale a forma di scotch è il nuovo accessorio che lascia molti perplessi

Sembra scotch ma è il nuovo bracciale di Balenciaga : ecco quanto costa. Un bracciale tto a forma di scotch è l’ultima provocazione di Balenciaga . La maison di moda francese lo ha presentato in […] (perizona)

Un rotolo di scotch come bracciale - la nuova trovata di Balenciaga è virale : cosa (non) abbiamo capito del tape bracelet e quanto costa. Se avete un rotolo di nastro adesivo in casa, è il momento di prenderlo e indossarlo al polso. Voilà, avete appena sfoggiato il bracciale più chiacchierato e ... (ilfattoquotidiano)