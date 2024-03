Bacio Anita e Alessio GF | Edoardo Sanson umiliato Copiati Rodriguez-Moser?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo la fine della puntata del Grande Fratello,Olivieri eFalsone si sono baciati in suite. La produzione ha concesso loro l'opportunità di godere di qualche momento intimo tra qualche coccola in vasca e tanti baci. Nelle scorse settimane la concorrenza aveva ricevuto la visita del fidanzatocon il quale stava vivendo un momento di crisi e che ha detto di vedere come il padre dei suoi figli. Alla faccia! Lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, la giovane concorrente «plurilaureata» (in ansia per la fama) aveva giurato di amare, il fidanzato 27enne originario di Torino. La loro storia era iniziata quanto lui aveva 14 anni, lei 13. Dopo un periodo difficile, lei decise di lasciarlo: «Ci siamo lasciati nel 2021 per due anni, non ci siamo parlati, era un ...